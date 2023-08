Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2023 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 agosto 2023)DEL 30 AGOSTOORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANON CI SONO SEGNANI DI RILIEVO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DOVE LA CIRCONE E’ NELLA NORMA; RALLENTAMENTI SONO PRESENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO; SEMPRE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’ CODE SULLA NOMENTANA, TRA COLLEVERDE E SANT’ALESSANDRO, E SULLA FLAMINIA TRA VIA DI GROTTAROSSA E VIA DUE PONTI; CI SPOSTIAMO INFINE SULLA STRADA REGIONALE LICINESE, DOVE SONO IN CORSO LAVORI DI POTATURA AL KM 39 NEI PRESSI DI VICOVARO: SUL TRATTO INTERESSATO SI TRANSITA CON SENSO UNICO ALTERNATO, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL ...