Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2023 ore 07 | 30

(Di mercoledì 30 agosto 2023)DEL 30 AGOSTOORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE ABBIAMO CODE TRA VIA FIORENTINI E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO; SEMPRE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’ CODE SULLA NOMENTANA, TRA COLLEVERDE E SANT’ALESSANDRO; CIRCONE NELLA NORMA, PER IL RESTO, SULLA RETE VIARIA. IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI: DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ ULTIME PARTENZE DEI TRENI DAI CAPOLINEA DI PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21, POI BUS SOSTITUTIVI FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da Astral