Via Salaria – Alfonsi | Nuova vita al Centro Ama per il riciclo

(Di mercoledì 30 agosto 2023) “Questa Giunta ha chiuso con i Tmb e con le discariche. Non si guarda al passato, ma si guarda al futuro. LadelAma Salario sarà il primo hub dell’economia circolare di Roma”. Così Sabrina(nella foto), Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale, in risposta alla nota di FdI. “È partito a luglio – continua l’Assessora – il percorso che porterà alla realizzazione del Polo dell’economia circolare di Roma all’interno dell’area dell’ex Tmb Salario così come annunciato il 7 gennaio 2022. Un grande hub cittadino dedicato all’economia circolare e alla sostenibilità. Unper il recupero e ildei Raee e materiali diversi, undel riuso per l’educazione e la formazione alla sostenibilità, aperto a ...

... oggi con i lavori sulla, fermi ormai da due anni, ci si impiega il doppio. Per raggiungere L'Aquila poi è unaCrucis'. Chi Amatrice non l'ha mai voluta abbandonare ricorda che il fiore ...Come arrivare: Palombara Sabina si raggiunge in auto tramite laNomentana,Tiburtina oppure con l'Autostrada A1/A24, uscita Tivoli: tutte le opzioni offrono chiare indicazioni ...... in viale Paolo Boselli, in direzione di lungotevere Maresciallo Diaz; indel Foro Italico, carreggiata direzione, è invece istituito l'obbligo di proseguire diritto all'intersezione ...

Così Ama vuole rimettere in funzione l'ex Tmb di via Salaria RomaToday

“Questa Giunta ha chiuso con i Tmb e con le discariche. Non si guarda al passato, ma si guarda al futuro. La nuova vita del Centro Ama Salario sarà il primo hub dell’economia circolare di Roma”. Così ...In via Salaria l’impianto per il recupero delle terre di spazzamento Nello stabilimento di via Salaria 981 dovrebbero così arrivare sabbia, ghiaino e ghiaietto. Residui e rifiuti derivanti dallo ...