Vi ricordate di Domnica | l’amica moldava di Schettino? Ecco cosa fa oggi

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 30 agosto 2023)amica. Chi di voi si ricorda di? È divenuta famosa in Italia grazie alla sua amicizia con Francesco, comandante della Costa Concordia. Quando la nave affondò a largo dell’Isola del Giglio, la ballerina di origini moldave finì su tutti i giornali perchè accusata di essere la compagna del capitano. In questo articolo vi sveliamo chefa. (Continua…) Leggi anche: Vidi? Condannato a 16 anni, ora è un detenuto modello Leggi anche: Naufragio della Costa Concordia: respinto il ricorso diChi èCemortanCemortan è divenuta famosa in Italia quando è naufragata la Costa Concordia a largo ...