Verratti | storia finita al Psg | pronto un contratto in Qatar

Leggi su panorama

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Latra Marcoe il Psg è. Che non rientrasse nei piani tecnici di Luis Enrique, nuovo allenatore dei parigini, si era compreso nelle scorse settimane ma adesso il messaggio è stato chiaro e diretto. Con Luis Enrinque in panchinaè destinato a non trovare spazio in campo. Il suo futuro è lontano dalla Francia: non in Europa e nemmeno in Arabia Saudita, dove le offerte non hanno coperto le aspettative del Psg, ma in, all'Al Arabi, che lo pagherà 45 milioni di euro bonus compresi. TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIOMERCATO