Usavano i bagni della curva sud dello stadio Bentegodi per sniffare cocaina durante le partite in casa dell'Hellas. "Centinaia di dosi, dall'inizio alla fine della partita", raccontano gli investigatori della Squadra Mobile veronese, che hanno concentrato l'indagine sugli ultimi quattro match in casa del ...durante le partite dell' Hellas. Con questa accusa sono stati arrestati 12 ultras gialloblù al termine di un'indagine condotta dal servizio centrale operativo della Polizia che ha ...Le indagini svolte dalla squadra investigativa del Compartimento Polizia Ferroviaria disono durate quattro mesi, generate lo scorso marzo dalla segnalazione di un capotreno del trasporto ...

Verona, spacciavano droga durante le partite in casa dell’Hellas: 12 ultras arrestati la Repubblica

Verona, blitz della polizia: 12 ultras arrestati,spacciavano allo stadio ‘Bentegodi’ Come riportato in precedenza le persone arrestate in questione appartengono ad alcuni gruppi ultras del tifo ...Spacciavano dentro il Bentegodi e pure fuori ... I dettagli, riferiscono dalla Questura di Verona, verranno svelati via via nell'arco della giornata. Di certo più di una dozzina di ultras sono nei ...