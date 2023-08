Venezia | uomo invade pista di decollo per fumare all' aeroporto Marco Polo

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Un passeggero turco in partenza per Istanbul ha forzato le porte dell'die ha invaso ladie atterraggio per accendersi una sigaretta in preda a un'improvvisa crisi d'astinenza da nicotina. La mossa pericolosa dell’ha allertato gli agenti della Polizia di Frontiera, che sono immediatamente intervenuti bloccandolo e multandolo per 2.000 euro, sanzione che viene comminata a chi forza le porte “air side” senza esserne legittimato, in applicazione a specifiche ordinanze dell'Enac.