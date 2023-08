Venezia | Caterina Murino indossa Armani ma ruba il vestito a Kate Middleton

Leggi su dilei

(Di mercoledì 30 agosto 2023), madrina dell’ottantesima edizione del Festival diche si tiene dal 30 agosto al 9 settembre, ha rivelato gli stilisti che firmano i suoi look alla Mostra del Cinema. Un ruolo da protagonista ce l’ha Giorgio, ma sorprendentemente spunta anche il nome di una delle firme più amate da, Jenny Packham. In fondo, dobbiamo ricordarci che laè stata una Bond Girl e che quindi un brand rigorosamente britannico non poteva mancare., i look prima del red carpet a80ha già dato prova del suo stile con tre look che hanno anticipato la serata d’apertura di80 che ha come grande ...