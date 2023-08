Venezia 80 | i look “da barca” delle star

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Ci sono i red carpet della sera, ci sono i party esclusivi, ci sono gli eventi collaterali ma, alla Mostra del Cinema di, anche l’arrivo inè un momento topico. Lepresenti in Laguna sono (quasi sempre) impeccabili nei loroda giorno. Pantaloni morbidi, minidress sensuali, gonne a ruota, denim, tacchi altissimi, sandali rasoterra, mini bag, maxi borse, gioielli preziosi: in fatto di outfit le scelte sono pressoché illimitate. Ecco gli sbarchinell’edizione 2023. A tutto jeans Bianca BaltiIl denim è uno dei materiali più versatili: tessuto “da lavoro” per antonomasia, nei decenni è diventato irrinunciabile nel guardarobafashioniste (e non solo) di tutto il mondo. I capi di jeans non mancano nei“da sbarco” ...

Nelle foto di anticipazioni alla kermesse, la vediamo posare sulla spiaggia del Lido di, ... e secondo alcune indiscrezioni del Corriere della Sera, sceglierà undi Armani Privé per la ...Stanno arrivando i primi ospiti attesi a. Tra i primi arrivi, c'è la super modella italiana Bianca Balti, orgoglio nazionale (la top model è di Lodi).

Lo slip dress scintillante blu, il mare della Laguna come sfondo, il trucco sobrio e allo stesso tempo sontuoso da star internazionale: Caterina Murino, in total look Armani, compreso il make up… ...Ma le tradizioni alla Mostra del Cinema di Venezia sono importanti e prima dell'apertura dell ... Caterina Murino, in total look Armani, compreso il make up, Armani Beauty, make up sponssor dellla ...