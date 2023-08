Venezia 2023 | “The Meatseller” di Margherita Giusti prodotto da Luca Guadagnino

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 agosto 2023) THEDiretto dadaORIZZONTI CORTOMETRAGGI CONCORSO TheIn concorso nella sezione Orizzonti Cortometraggi Premiere: Venerdì 8 settembre ore 17 – Sala Giardino Theè la storia vera di Selinna Ajamikoko, una giovane ragazza nigeriana che sogna di diventare una macellaia come sua madre. Per esaudire il suo desiderio si imbarca in un lungo viaggio verso l’Italia, pieno di atrocità e bestialità. Una storia raccontata tramite il colore, il sangue, il corpo e i tagli. Un viaggio animato che accompagna la voce di Selinna e ci guida in quella ricerca di identità che caratterizza l’essere umano.