Usa | l’uragano Idalia travolge la Florida | almeno due morti Biden | «Nessuno osi più negare la crisi climatica» – I video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 30 agosto 2023)minaccia in queste ore gli Stati Uniti e, in particolare, gli Stati di, Georgia, Carolina del Sud e Carolina del Nord. Secondo alcuni esperti, gli impatti potrebbero durare fino al weekend, ma è già partita la conta dei danni e delle vittime. Nella giornata di oggi, 30 agosto, sono mortedue persone in. Lo riferisce la Cnn. Si tratta di un uomo di 59 anni che stava guidando un camioncino intorno alle 6 del mattino ora locale: è stato costretto a sterzare per la forte pioggia ed è precipitato in un fosso. Un altro uomo di 40 anni, sempre alla guida di un furgone, ha perso il controllo del veicolo mentre viaggiava a velocità sostenuta. Oltre 400mila persone hanno segnalato blackout ine in Georgia e l’allerta rimane altissima, nonostante ...