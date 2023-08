L'uraganoha raggiunto la categoria 3 con venti fino a 192 km orari mentre si avvicina, questa mattina, alla costa occidentale della Florida: lo rende noto il National Hurricane Center, come riporta la ...Ancora in rialzo il petrolio, in scia alla riduzione delle scorte negli Stati Uniti, maggiore consumatore mondiale di benzina, e mentre l'uragano, che si avvicina al golfo del Messico, tiene ...Euro si rafforza lievemente Ancora in rialzo il petrolio, in scia alla riduzione delle scorte negli Stati Uniti, maggiore consumatore mondiale di benzina, e mentre l'uragano, che si avvicina ...

Usa: Idalia si rafforza, categoria 3, in arrivo in Florida - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

L'uragano Idalia ha raggiunto la categoria 3 con venti fino a 192 km orari mentre si avvicina, questa mattina, alla costa occidentale della Florida: lo rende noto il National Hurricane Center, come ...Qui lo spread in tempo reale. Ancora in rialzo il petrolio, in scia alla riduzione delle scorte negli Stati Uniti, maggiore consumatore mondiale di benzina, e mentre l’uragano Idalia, che si avvicina ...