si trova attualmente a circa 96 km a ovest di Cedar Key e 144 km a sud di Tallahassee, ha reso noto il National Hurricane Center. L'uragano dovrebbe toccare terra nelle prossime ore e se, come ...... l'autorità responsabile della supervisione dell'aviazione civile. 'Nonostante la presenza dell'uragano, atteso oggi in Florida, che genera forti venti lungo la costa statunitense del ...È quanto successo sul volo 175 Milano - Atlanta () operato da Delta Airlines, l'aereo ha ... Il maltempo potrebbe essere stato provocato dagli strascichi dell'uragano. Come riferisce la ...

Usa: Idalia si avvicina a Florida, 60.000 senza elettricità Giornale di Brescia

Idalia, all’inizio era una semplice tempesta, ma rafforzandosi, si è trasformata in un urgano. La sua furia sta raggiungendo il golfo della Florida. Le informazioni sono state rese note dal Centro ...Quasi 60.000 utenti in Florida sono attualmente senza corrente elettrica mentre l'uragano Idalia, di categoria 4, avanza con le sue forti piogge verso la costa nord-occidentale dello Stato: lo riporta ...