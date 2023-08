Usa | Corea Nord blocchi l' accordo sulle armi con la Russia

"Esortiamo ladel Nord a cessare i negoziati sulle armi con la Russia". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean - Pierre in un briefing, condannando l'ultimo lancio di missili balistici da ...Allarme, Vladimir Putin e Kim - Jong in contatto: sul tavolo, la fornitura di armi dalladel Nord alla Russia, in una fase cruciale della guerra con l'Ucraina. Washington non nasconde la ...19.20:armi a Mosca in arrivo da Pyongyang "Abbiamo informazioni fondate sul fatto che Putin e Kim stanno comunicando da mesi sulla fornitura di armi dalladel Nord a Mosca e queste comunicazioni ...

"Esortiamo la Corea del Nord a cessare i negoziati sulle armi con la Russia". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre in un briefing, condannando l'ultimo lancio di missili bali ...