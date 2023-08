Us Open | Sinner si guadagna il derby con Sonego

(Di mercoledì 30 agosto 2023) ROMA -non sbaglia e colora ancora di più d'azzuro Flushing Meadows . Sarà infattiitaliano al secondo turno degli Usfra l'altoatesino e Lorenzo: esordio in scioltezza per ...

ROMA -non sbaglia e colora ancora di più d'azzuro Flushing Meadows . Sarà infatti derby italiano al secondo turno degli Usfra l'altoatesino e Lorenzo Sonego: esordio in scioltezza per entrambi ...Tutto facile perche ha superato il primo turno degli US. A desso sulla sua strada c'è il derby italiano contro Sonego , valido per il secondo turno. L'altoatesino lo conosce bene: " È un grande ...'Ci sarà ancora un derby- Sonego'. Conclusi tutti i primi turni, il direttore Scanagatta fa un bilancio sull'andamento degli italiani allo USIl punto del direttore Ubaldo Scanagatta dopo la conclusione di tutti ...

Schiacciasassi Sinner: lascia solo 5 game a Hanfmann. Ora il derby con Sonego La Gazzetta dello Sport

Per portare la borsa da viaggio Gucci a Wimbledon, Jannik Sinner ha chiesto un permesso ai funzionari di Wimbledon. Un nuovo modello (unico) ora è agli US Open Blue Quando Jannik Sinner è sceso in ...Dopo la vittoria di Matteo Berrettini nella serata di ieri, in tarda nottata arriva un’altra buona notizia per il tennis italiano agli US Open. Jannik Sinner supera brillantemente il tedesco Yannick ...