US Open | Sinner in campo quasi 2 ore e mezza nonostante un match dominato Alcaraz invece è baciato dalla sorte

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Trovare il pelo nell’uovo. Il mestiere un po’ lo impone e nella sfida vinta da Janniknel primo turno degli US2023 c’è un aspetto negativo. No, non siamo impazziti. E’ chiaro che sul 6-3 6-1 6-1 rifilato al tedesco Yannick Hanfmann c’è poco da dire per qualità e convinzione. Tuttavia, la durata deldi due ore e 20 minuti, nella sessione serale, può far pensare. In uno Slam, la gestione delle energie è un aspetto fondamentale e in questo caso l’azzurro, anche per i meriti del proprio avversario, si è dovuto sobbarcare uno sforzo superiore rispetto a quello dei suoi rivali diretti per il titolo nella Grande Mela. Il riferimento è a Novak Djokovic, Daniil Medvedev e a Carlos. Di seguito le durate deidei tre giocatori citati: Djokovic vs Muller 1 ora e 36 minuti Medvedev ...

