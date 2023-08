"Sono stufo di restituire la carriera ai disabili" , aveva detto Bublik dopo l'eliminazione al primo turno degli USper mano di Thiem . Un'uscita infelice , pronunciata in russo, che ha fatto scattare una bufera mediatica a New York sul tennista kazako. Thiem all'inizio ha dribblato le polemiche: "Non ho mai ...Il tennista spagnolo resta però in campo meno di un'ora per il suo match d'esordio agli Us... uscito vincitore da un battagliacontro il qualificato finlandese Otto Virtanen al tie - ...L'anno successivo, nel 2021, arrivò a New York stremato da una stagionecol sovrappiù ... RIECCOLO Dall'ultimo titolo a New York del 2018, Novak ha firmato 4 Australian, 2 Roland Garros e ...

Us Open, la durissima risposta di Thiem a Bublik dopo l'offesa sui disabili: "Taci!" Corriere dello Sport

Dura soltanto 58 minuti la prima partita di Carlos Alcaraz agli Us Open da campione in carica. Sul campo Arthur Ashe, lo spagnolo ha sfruttato il ritiro di Dominik Koepfer, arrivato sul 6-3 3-2 con lo ...Poi abbiamo iniziato una settima di lavoro molto duro, una settimana intensa in cui ho lavorato anche tanto sul fisico. È arrivato Umberto e abbiamo fatto un po' di lavoro combined palestra-tennis e ...