US Open | Jannik Sinner spiega | “Ora il servizio è più naturale Pubblico rumoroso | Sonego ha evoluto il rovescio”

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Missione compiuta per. Al Louis Armstrong Stadium di New York, l’altoatesino (n.6 del mondo) ha affrontato e sconfitto nettamente il tedesco Yannick Hanfmann nel primo turno degli US2023. Una partita convincente del tennista italiano, vinta con il punteggio di 6-3 6-1 6-1, nella qualeha fatto vedere le proprie qualità. “È stata una partita molto buona. Quando ho perso a Cincinnati, mi sono dato ad altro per due giorni in modo da recuperare. Abbiamo poi avuto una settimana piena, bella dura, in cui mi sono allenato tanto, combinando palestra e tennis. Mi sono sentito molto bene fisicamente e tennisticamente, anche se in quest’ultimo aspetto ci sono due/tre cose che posso migliorare“, ha raccontato in conferenza. Tra gli aspetti tecnici del suo gioco, fari puntati sul ...

Inizia senza difficoltà lo US Open di Sinner. L'altoatesino, al ritorno in campo dopo il ko all'esordio a Cincinnati contro Lajovic, ha battuto il tedesco Yannick Hanfmann, n. 54 ATP, con il punteggio di 6-3, 6-1, 6-1. Il prossimo avversario di Sinner sarà Lorenzo Sonego, già battuto due volte in carriera.

US Open 2023: Jannik Sinner domina contro Hanfmann all'esordio ed ora il derby con Sonego OA Sport

Inizia senza difficoltà lo US Open di Jannik Sinner. L'altoatesino, al ritorno in campo dopo il ko all'esordio a Cincinnati contro Lajovic, liquida la pratica Hanfmann e stacca il biglietto per il secondo turno degli Us Open, dove affronterà in un derby Lorenzo Sonego.