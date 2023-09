US Open | Djokovic al terzo turno

(Di mercoledì 30 agosto 2023) (Adnkronos) – Novakvola aldel singolare maschile dell'US2023. Il serbo, numero 2 del ranking e del tabellone, oggi 30 agosto batte senza problemi lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles. Il 36enne fuoriclasse di Belgrado si impone in 2 ore nette di gioco per 6-4, 6-1, 6-1.ora è atteso dal derby con il connazionale Laslo Djere, testa di serie numero 32, che ha piegato il francese Hugo Gaston per 6-1, 6-2, 6-3 in 1h32'. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

