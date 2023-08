US Open 2023 | Venus Williams dice subito addio a New York Netta sconfitta con la belga Minnen

(Di mercoledì 30 agosto 2023) LaGreetpotrebbe aver messo la parola fine alla fantastica storia diagli US. La 43enne campionessa americana era alla ventiquattresima partecipazione in carriera allo Slam di casa e giocava quest’oggi la sua centesima partita a New. Purtroppo una precaria condizione fisica non ha permesso di essere competitiva a, che si è arresa con un doppio 6-1 all’avversaria in un’ora e un quarto di gioco. Una partita nella quale non c’è stata davvero storia, con la numero 97 del mondo che ha dominato, concludendo con ventiquattro vincenti contro i dieci dell’americana.ha avuto anche sei palle break, ma non è mai riuscita a sfruttarne una. Inizio difficile per, che ha perso ...

John McEnroe ha il Covid. E quindi il canale televisivo di tennis, ESPN, perde per il momento l'analista di spicco degli US. Lo ha fatto sapere proprio la rete tv informando il pubblico che l'ex n. 1 del mondo si era sentito poco bene ed è risultato positivo al test. "John sta guardando il torneo da casa. ESPN gli ...Il torneo degli USsi disputa dal 28 agosto al 10 settembre . Il torneo è il quarto Slam del circuito Atp. Si disputa a New York sui campi di Flushing Meadows . La superficie è il cemento. Gli USsi ...Meta ha annunciato oggi di aver sventato quella che viene definita "la più grande operazione di influenza segreta online al mondo", messa in campo da attori direttamente legati al governo cinese. ...

Us Open 2023, Rune subito eliminato al primo turno: risultato a sorpresa Adnkronos

Tutto davvero molto facile all’esordio agli US Open 2023 per Daniil Medvedev. Il russo, testa di serie numero tre, ha superato l’ungherese Attila Balazs con un perentorio 6-1 6-1 6-0 in appena un’ora ...Fin dal sorteggio del primo turno degli US Open 2023 le possibilità di Camila Giorgi sembrano essere davvero minime ed infatti contro Jessica Pegula non c'è stato niente da fare per la marchigiana. L' ...