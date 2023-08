Us Open 2023 | tutto facile per Sonego | batte Moreno de Alboran in 3 set e si regala il derby con Sinner

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Dopo tre eliminazioni consecutive al primo turno nelle ultime tre edizioni del torneo, Lorenzofinalmente torna al successo in quel di New York, superando all’esordio degli Usil qualificato statunitense Nicolasde. Due ore e diciassette minuti per avere la megli oin tre set, con il punteggio di 6-3 6-4 6-2. Interrotta questa particolare striscia negativa che si era aperta dal 2020 in poi, ora il tennista torinese proverà a raggiungere per la prima volta in carriera il terzo turno a Flushing Meadows, ma l’ostacolo è certamente di quelli impegnativi. Ci sarà infatti ilcontro Jannik, il terzo di questa stagione, con il numero uno d’Italia che si è imposto nei primi due. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITA – ...

Tutto pronto per l'ultimo Major della stagione, in programma dal 28 agosto al 10 settembre. Lo scorso anno, ...Al di là del divertimento personale, a contare è che Berrettini e Sinner convincano in uguale misura superando il primo turno degli Us. Li imitano, sempre oggi, Lorenzo Sonego e Matteo ...Il tabellone maschile US2022 Il tabellone femminile US2022

E' iniziata nel migliore dei modi per Carlos Alcaraz la difesa del titolo conquistato lo scorso anno e la caccia all'accoppiata Wimbledon-US Open.Al secondo turno sarà derby tra di loro. Inizia senza difficoltà lo US ...