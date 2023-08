US Open 2023 | tennisti lamentano un forte odore di marijuana | “Non si riesce a respirare”

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Fin dal primo giorno, moltiimpegnati agli USsi sono lamentati di unparticolarmentenel complesso di Flushing Meadows. In particolare, coloro che hanno disputato il proprio match sul Campo 17, molto vicino a un parco (Corona Park) – fuori dai cancelli – frequentato dalle persone, hanno segnalato all’arbitro e agli organizzatori tale disagio. Quale sia taleche infastidisce i giocatori non è difficile da intuire, ma Alexander Zverev ha voluto fugare ogni dubbio: “C’è puzza di erba in tutto il posto. Il Campo 17 sembra il salotto di Snoop Dogg“. Problemi anche tra le donne, con Maria Sakkari che si era lamentata durante un cambio campo, mentre Tamara Korpatsch ha detto: “Durante l’allenamento non riuscivo più a, dovevo ...

La tecnologia è ampiamente usata nei principali tornei di tennis con l''occhio di falco' per le chiamate sulle linee ma gli Ushanno deciso di estenderla anche per verificare doppi rimbalzi, ...E' questo il focus dei nuovi master e dei corsi presentati all'Day di Sole 24 ORE Formazione, ... che si aggiunge al catalogo normativo e fiscale partito a febbraiocon Master Telefisco che ...... granchio blu: Coldiretti Toscana, accellera invasione killer dei mari sulle nostre coste 30 AgostoVela, la Classe Star in scena a Viareggio con il Campionato Italiano30 Agosto...

US Open, il programma di oggi: in campo Djokovic e Ruud Sky Sport

Non solo le strade di New York ma anche il terreno di gioco degli Us Open, il famoso torneo di tennis che si svolge alla fine di agosto a Flushing Meadows nel Queens, sembra essere 'infestato' da un ...Conto alla rovescia per la terza edizione del Parma Ladies Open presented by Iren, torneo Wta 125 in programma dal 17 al 23 settembre sui campi in terra rossa del Tennis Club Parma. La novità di quest ...