US Open 2023 | Sinner dopo l’esordio vincente | “Mi sentivo bene in campo Contro Sonego non sarà semplice”

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Tutto facile per Jannik, che bagna il suo esordio agli UScon un successo netto e conai danni del tedesco Hanfmann: “E’ sempre bello giocare su questo, ha un’atmosfera speciale”, esordisce il numero 6 del mondo. “Quando riesci ad ottenere il break nei primi games poi diventa tutto più facile, il braccio è più sciolto. Ci sono stati un paio di momenti difficili, quando ad inizio terzo set mi sono trovato sotto 15-40, ma penso di aver servitonei momenti importanti del match. Il punteggio non dice tutto, ci sono stati games lunghi e difficili”, ha spiegato l’azzurro al termine della sfida.ha evidenziato ancora una volta la sua prestazione al servizio, il colpo sul quale probabilmente ci si sta soffermando di più in ...

L'azzurro, testa di serie numero 6, al debutto ha battuto il tedesco Yannick Hanfmann Jannik Sinner al secondo turno dell'US. L'azzurro, testa di serie numero 6, al debutto batte agevolmente il tedesco Yannick Hanfmann per 6 - 3, 6 - 1, 6 - 1. Nessun problema per lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo. Il ... adesso la sfida al secondo turno contro un'altra mancina, la campionessa di Wimbledone testa ... FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Tennis Us, l'albo d'oro dello Slam Tutto pronto ...

Ci si aspetta molto dagli italiani in questo Us Open. Si attende la conferma ad altissimi livelli da parte di Jannik Sinner che, dopo la semifinale a Wimbledon e la vittoria al Master 1000 di Toronto, ...Nella notte italiana che chiude la seconda giornata degli US Open, il numero uno al Mondo e vincitore a Flushing Meadows del 2022 Carlos Alcaraz passa il turno grazie al ritiro di Dominik Koepfer, che ...