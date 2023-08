Us Open 2023 | risultati maschili 29 agosto Tutto facile all’esordio per Alcaraz | Medvedev | Sinner e Rublev L’Italia fa en plein di vittorie

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Si è conclusa poco fa la seconda giornata di incontriagli US. Tra la serata di ieri e la notte italiana si sono disputati gli ultimi 32 match (quelli della parte alta del tabellone) validi per il primo turno e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprirequello che è successo. ConvinconoCarlos, Daniil, Jannike Andrey. Lo spagnolo (testa di serie n.1 e virtualmente n.2 al mondo) vince agilmente contro Dominik Koepfer grazie al ritiro di quest’ultimo sul punteggio di 6-3 3-2 in favore dell’iberico,(n.3 del ranking) elimina l’ungherese Attila Balazs con un nettissimo 6-1 6-1 6-0,no (n.6 ATP) sconfigge ...

John McEnroe ha il Covid. E quindi il canale televisivo di tennis, ESPN, perde per il momento l'analista di spicco degli US. Lo ha fatto sapere proprio la rete tv informando il pubblico che l'ex n. 1 del mondo si era sentito poco bene ed è risultato positivo al test. "John sta guardando il torneo da casa. ESPN gli ...Il torneo degli USsi disputa dal 28 agosto al 10 settembre . Il torneo è il quarto Slam del circuito Atp. Si disputa a New York sui campi di Flushing Meadows . La superficie è il cemento. Gli USsi ...

Us Open 2023, Rune subito eliminato al primo turno: risultato a sorpresa Adnkronos

Giornata densa di emozioni quella che apre il programma del secondo turno allo US Open, trasmesso in diretta su SuperTennis, con l'aggiunta ...