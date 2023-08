US Open 2023 | ottima partenza per Sinner a New York | lascia solamente 5 games a Hanfmann

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Undeluxe inizia la sua campagna newese come meglio non avrebbe potuto, con una vittoria netta e rapida su Yannickal primo turno degli Us. Due ore e venti minuti di gioco ha impiegato l’attuale numero 6 del ranking mondiale per imporsi tramite il punteggio di 6-3 6-1 6-1, denotando un’forma fisica e soprattutto un feeling con fa ben sperare per il prosieguo del torneo.chiude con 30 vincenti e una solida prestazione al servizio, con il 78% di punti vinti sulla prima e il 61% sulla seconda in un match in cui non ha mai ceduto un turno di battuta. Ora per l’allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill ci sarà il derby contro Lorenzo Sonego, il terzo già in stagione tra i due, con Jannik che si è aggiudicato entrambi i ...

(Adnkronos) – Jannik Sinner al secondo turno dell'US Open 2023. L'azzurro, testa di serie numero 6, al debutto batte agevolmente il tedesco Yannick Hanfmann per 6-3, 6-1, 6-1. Nessun problema per lo ...Djokovic sfida lo spagnolo Zapata Miralles, mentre il finalista 2022 Ruud sarà impegnato con il cinese Zhang.