US Open 2023 | Medvedev in scioltezza | ok Murray e Zverev Isner posticipa il ritiro

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Al primo turno degli US, Daniilha ottenuto la vittoria più netta in carriera a livello slam. Il campione del 2021 ha infatti sconfitto per 6-1 6-1 6-0 l’ungherese Balazs, in tabellone con il ranking protetto. Sul match in sé c’è poco da dire, se non che Balazs non fosse chiaramente in grado di competere a certi livelli, come testimonia la durata dell’incontro (un’ora e 17 minuti di gioco). Vittorie in tre set anche per Alexander, che ha liquidato con un triplo 6-4 Vukic, e per Andy, che ha domato l’istrionico Moutet. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI Comodi successi inoltre per Andrey Rublev e Cameron Norrie, mentre Grigor Dimitrov se l’è vista bruttissima contro Molcan, ma è riuscito a rimontare uno svantaggio di due set a zero ed imporsi dopo 4h40? con ...