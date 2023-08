US Open 2023 | Matteo Berrettini e l’incognita fisica | il romano in condizione ha un gioco da top-10

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Buona la prima pera New York. Ilha iniziato in maniera convincente la propria avventura agli US, battendo la testa di serie n.29, Ugo Humbert, con il netto punteggio di 6-4 6-2 6-2. Una prestazione convincente quella delche soprattutto ha dato buone indicazioni dal punto di vista fisico, dopo le brutte indicazioni date a Cincinnati. Trasformato negli Slam? Chissà, di sicuroè quello che ha saputo spesso monetizzare in tornei di questo prestigio, ricordando la Finale a Wimbledon 2021, la semifinale a Flushing Meadows nel 2019 e il penultimo atto agli Australiandell’anno passato. In altre parole, ci si trova al cospetto di un tennista che quando sta bene sa esprimere un tennis da top-10. Lo si è ...

Agli UsAndy Murray ha festeggiato la duecentesima vittoria Slam superando per 6 - 2 7 - 5 6 - 3 il francese Corentin Moutet. Ma a fare notizia è l'esordio (bocciato) del Var nel tennis, la novità ...L'investimento complessivo previsto per la campagna è stato di 9 milioni di ...Sabato 2 settembresarà aperto lo sportello dell'ufficio passaporti della Questura per la ricezione delle istanze. lo sportello osserverà il seguente orario: dalle ore 8.30 alle ore 13:30 e dalle 14.30 alle 18.30. ...

US Open, per Rune eliminazione e polemiche: “Strano vedere la tds n.4 mandata sul Court 5” Ubitennis

Si tratta di un codice open source per la creazione di catene L2 personalizzabili ed interoperabili tra loro con un accesso istantaneo alla liquidità unificata di Ethereum e Polygon. Polygon “Chain ...Secondo Repubblica la procura della Corte dei Conti del Lazio avrebbe aperto un fascicolo di inchiesta sulla campagna di comunicazione del Ministero del Turismo, Open to Meraviglia, per presunto danno ...