US Open 2023 | Lucia Bronzetti | “Sento di aver giocato molto bene | sto iniziando a vedere i frutti del duro lavoro”

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Nella notte italiana è arrivata la magnifica impresa dial primo turno degli US. L’azzurra classe 1998 (n.76 del ranking) haun match straordinario contro la ceca Barbora Krejcikova (n.12 al mondo) e si è imposta a sorpresa per 6-4 7-6(3) dopo due ore e 10 minuti di gioco. Per la nativa di Rimini questa è stata la prima vittoria di sempre contro una top 20. “E’ la giocatrice più forte che abbia mai battuto – ha affermato una felicissimanella conferenza stampa post-partita – e anche se nell’ultimo periodo non era in formissima è pur sempre una campionessa e bisogna batterla.die soprattutto ditenuto i ...

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Tennis Us, l'albo d'oro dello Slam Tutto pronto per l'ultimo Major della stagione, in programma dal 28 agosto al 10 settembre. Lo scorso anno, ...Al di là del divertimento personale, a contare è che Berrettini e Sinner convincano in uguale misura superando il primo turno degli Us. Li imitano, sempre oggi, Lorenzo Sonego e Matteo ..."Non credevo di essere a questo livello - ha continuato lo scozzese - dopo il ritiro dall'... Federer 369, Djokovic 354, Nadal 314, Connors 233, Agassi 224, Lendl 222, Emerson 210, Samprase ...

US Open 2023, Caporetto Italia nella prima giornata. Ci aggrappiamo a Sinner (e Berrettini) per provare a fare un po' di strada OA Sport

E' iniziata nel migliore dei modi per Carlos Alcaraz la difesa del titolo conquistato lo scorso anno e la caccia all'accoppiata Wimbledon-US Open.È un Jannik Sinner a risparmio energetico quello che liquida la pratica Hanfmann e stacca il biglietto per il secondo turno degli Us Open, dove affronterà in un derby Lorenzo Sonego. Sinner, che deve ...