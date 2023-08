US Open 2023 | Lucia Bronzetti firma l’impresa azzurra della giornata Stupenda vittoria contro Krejcikova

(Di mercoledì 30 agosto 2023)si regala una serata da sogno ed ottiene quella che è al momento lapiù bellasua carriera. La nativa di Rimini vola al secondo turno, superando la ceca Barbora, testa di serie numero dodici, con il punteggio di 6-4 7-6 dopo una battaglia di due ore e dieci minuti di gioco. Si tratta del primo successo nello Slam americano e ancheuna Top-20 del ranking mondiale. Davvero una prestazione fantastica quella dell’, che ha concluso con sette ace e venti vincenti. Dall’altra parte c’è sicuramente stata unasottotono, come dimostrano i 49 errori non forzati. Resta comunque una prova eccezionale dell’, che ha saputo reggere alla rimontaceca nel ...

... con pochissimo spazio concesso a cartoni animati e film, zero alla Tv (ad eccezione delle finali degli Use alle gare di automobilismo), e c'è uno dei pochi effetti positivi del Covid19. "A ...John McEnroe ha il Covid. E quindi il canale televisivo di tennis, ESPN, perde per il momento l'analista di spicco degli US. Lo ha fatto sapere proprio la rete tv informando il pubblico che l'ex n. 1 del mondo si era sentito poco bene ed è risultato positivo al test. "John sta guardando il torneo da casa. ESPN gli ...Il torneo degli USsi disputa dal 28 agosto al 10 settembre . Il torneo è il quarto Slam del circuito Atp. Si disputa a New York sui campi di Flushing Meadows . La superficie è il cemento. Gli USsi ...

Per la prima volta, Jannik Sinner giocherà un derby allo US Open. L'altoatesino ha battuto 63 61 61 il tedesco Yannick Hanfmann, numero 54 del mondo, ancora senza una vittoria all'attivo allo US Open.Buona la prima per Lorenzo Sonego agli US Open 2023. Il sorteggio era stato sicuramente favorevole con il piemontese, che non ha sbagliato nulla contro il qualificato americano Nicolas Moreno de Albor ...