US Open 2023 | Jannik Sinner domina contro Hanfmann all’esordio ed ora il derby con Sonego

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Nessun problema pernegli US. Il numero uno d’Italia ha sconfitto agevolmente il tedesco Yannick, numero 54 del mondo, con il punteggio di 6-3 6-1 6-1 in due ore e diciotto minuti di gioco. Davvero un ottimo esordio per l’altoatesino, che adesso dovrà fronteggiare unazzurro al secondo, visto che il prossimo avversario disarà Lorenzoha concesso appena quattro game al tedesco, chiudendo anche senza break subiti. Il numero sei del mondo ha chiuso con cinque ace, vincendo il 79% dei punti con la prima di servizio. Uguale il numero dei vincenti (30 a testa) con il tedesco, però, che ha commesso molti più errori non forzati (31 ...

... con pochissimo spazio concesso a cartoni animati e film, zero alla Tv (ad eccezione delle finali degli Use alle gare di automobilismo), e c'è uno dei pochi effetti positivi del Covid19. "A ...John McEnroe ha il Covid. E quindi il canale televisivo di tennis, ESPN, perde per il momento l'analista di spicco degli US. Lo ha fatto sapere proprio la rete tv informando il pubblico che l'ex n. 1 del mondo si era sentito poco bene ed è risultato positivo al test. "John sta guardando il torneo da casa. ESPN gli ...Il torneo degli USsi disputa dal 28 agosto al 10 settembre . Il torneo è il quarto Slam del circuito Atp. Si disputa a New York sui campi di Flushing Meadows . La superficie è il cemento. Gli USsi ...

Us Open 2023, Rune subito eliminato al primo turno: risultato a sorpresa Adnkronos

Jannik Sinner si è qualificato per il secondo turno degli US Open, dove affronterà l'azzurro Lorenzo Sonego in un derby tutto italiano.