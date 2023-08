US Open 2023 | esordio veloce per Alcaraz | Koepfer si ritira dopo meno di un’ora di partita

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Si chiude la seconda giornata di incontri a Flushing Meadows e lo fa con l’di Carlossull’Arthur Ashe Stadium dove dodici mesi fa si aggiudicò il primo Slam della sua giovane carriera. Il tennista spagnolo resta però in campodiper il suo match d’agli Us, con il tedesco Dominikche alza bandiera bianca sotto di un set e di un break sul 6-2 3-258? di. Un infortunio alla caviglia patito nel corso del primo parziale non ha permesso, infatti, al tennista tedesco, di proseguire la sfida. Al secondo turno perci sarà il sudafricano Lloyd Harris che in tre set ha sconfitto Guido Pella. PROGRAMMA E ...

... adesso la sfida al secondo turno contro un'altra mancina, la campionessa di Wimbledone testa ... FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Tennis Us, l'albo d'oro dello Slam Tutto pronto ......(Cze) vs [WC] Wozniacki (Den) - 2° match dall'1 sull'Ashe Andreeva vs [6] Gauff (Usa) - ore 18 sull'Ashe [4] Rybakina (Kaz) vs Tomljanovic (Aus) - ore 1 sull'Armstrong Dove vedere gli US...... con una giocatrice a stelle e strisce in leggera crisi nel, ma che può essere una pericolosa ... Inoltre vanta anche due quarti di finale allo US, nel 2019 (perse in tre dalla futura ...

(Adnkronos) – Jannik Sinner al secondo turno dell’US Open 2023. L’azzurro, testa di serie numero 6, al debutto batte agevolmente il tedesco Yannick Hanfmann per 6-3, 6-1, 6-1. Nessun problema per lo ...Djokovic sfida lo spagnolo Zapata Miralles, mentre il finalista 2022 Ruud sarà impegnato con il cinese Zhang. Gli US Open sono in diretta su SuperTennis, canale 212 del telecomando Sky Terza giornata ...