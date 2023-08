US Open 2023 | Djokovic liquida in tre set Zapata Miralles | flop Tsitsipas

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Altra comoda vittoria per Novak, che dopo i cinque giochi lasciati per strada all’esordio contro Muller, ha travolto anche Bernabé, volando al terzo turno degli US. Match a senso unico, come suggerisce il punteggio di 6-4 6-1 6-1, se non per il primo set, in cui Nole ha badato più che altro a prendere le misure, accontentandosi di un solo break. Negli altri due parziali invece non c’è stata storia e lo spagnolo non ha potuto far altro che evitare il bagel. Prosegue dunque a gonfie vele il ritorno a New York del futuro numero uno al mondo, che al prossimo turno se la vedrà contro il connazionale Djere. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMI La grande sorpresa di giornata è invece l’eliminazione di Stefanos, che nelle sue sei presenze in ...

Nessun problema contro lo spagnolo Zapata Miralles Novak Djokovic vola al terzo turno del singolare maschile dell'US. Il serbo, numero 2 del ranking e del tabellone, oggi 30 agosto batte senza problemi lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles. Il 36enne fuoriclasse di Belgrado si impone in 2 ore nette di gioco ...Giornata priva di sorprese a New York, dove si disputano i match valevoli per il secondo turno della parte alta del tabellone femminile degli US. Successo in due set per Iga Swiatek , che ha liquidato con il punteggio di 6 - 3 6 - 4 l'australiana Saville. Al prossimo turno se la vedrà contro la qualificata Kaja Juvan, vittoriosa in ...Stefanos Tsitsipas eliminato al secondo turno del singolare maschile dell'US. Il greco, testa di serie numero 7, è stato sconfitto dallo svizzero Dominic Stricker. L'elvetico, numero 128 del ranking Atp, si è imposto per 7 - 5, 6 - 7 (2 - 7), 6 - 7 (5 - 7), 7 - 5 (8 -...

US Open, il programma di oggi: in campo Djokovic e Ruud Sky Sport

Open your Eyes fa parte del palinsesto Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, grazie al processo di co-progettazione partecipata attivato dai due Assessorati alla Cultura dei Comuni di ...Novak Djokovic è approdato al terzo turno degli Us Open in corso a New York battendo 3-0 (6-4, 6-1, 6-1) lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles, conquistando così il suo 83/o successo nel torneo che ha v ...