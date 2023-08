Us Open 2023 | day 3 | Djokovic e Swiatek protagonisti In campo Tsitsipas | Ruud e Rybakina

(Di mercoledì 30 agosto 2023) La terza giornata degli Usregalerà emozioni forti agli appassionati di tennis, con sfide particolarmente attese tra i più rilevantidei circuiti Atp e Wta. Il palcoscenico statunitense esalta i campioni e diversi di questi scenderanno inmercoledì 30 agosto, con il secondo turno che vale come conferma dopo gli esordi promettenti. Non solo l’attesissimo Novak, ma anche una sfida tra immarcescibili campionesse come Petra Kvitova e Caroline Wozniacki tra le ‘portate principali’ di questo terzo capitolo della saga a stelle e strisce. Di seguito la preview contenente gli incontri più interessanti di questa infuocata giornata degli Us. PROGRAMMA E COPERTURA TV CALENDARIO ATP CALENDARIO WTA MONTEPREMI TABELLONE US...

...da venerdì 1 a sabato 9 settembre Si inizia venerdì 1 settembre alle ore 19.00 presso l'... componenti la Giuria del Premio che designeranno il racconto vincitore del Premio Energheia, ...Sarà derby azzurro tra Jannik Sinner e Lorenzo Senego al secondo turno degli Usdi tennis, a cui accede anche Lucia Bronzetti.Con questo successo, Jannik ha raggiunto nelil 77,8 per cento di vittorie in tornei Atp : è la percentuale più alta in un anno mai raggiunta da un italiano nell'era degli. Numeri che ...

Us Open 2023, Rune subito eliminato al primo turno: risultato a sorpresa Adnkronos

Vediamo tutti i progressi”. Jannik Sinner si è calato nel ruolo di contender agli Us Open e ha vinto al primo turno da predestinato. E’ il terzo incomodo lungo la finale annunciata tra Nole Djokovic e ...Sarà derby d’Italia a New York. Al secondo turno, Jannik Sinner contro Lorenzo Sonego, entrambi vittoriosi nel loro match d’esordio allo US Open. Sinner, numero 6 del mondo e con tanta voglia di ...