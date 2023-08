US Open 2023 | Daniil Medvedev | “Sempre ottimo iniziare così bene Giocare sull’Arthur Ashe è sempre fantastico”

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Tutto davvero molto facile all’esordio agli USper. Il russo, testa di serie numero tre, ha superato l’ungherese Attila Balazs con un perentorio 6-1 6-1 6-0 in appena un’ora e diciassette minuti di gioco. Il campione del 2021 affronterà al prossimo turno l’australiano Christopher O’Connell, che ha superato da sfavorito il connazionale Max Purcell.ha commentatoil suo esordio nel torneo: “Èun’ottima cosail torneo. Sono contento della mia prestazione. Non vedo l’ora che arrivino le prossime partite e voglioil più a lungo possibile a New York. Spero di potermeglio ...

John McEnroe ha il Covid. E quindi il canale televisivo di tennis, ESPN, perde per il momento l'analista di spicco degli US. Lo ha fatto sapere proprio la rete tv informando il pubblico che l'ex n. 1 del mondo si era sentito poco bene ed è risultato positivo al test. "John sta guardando il torneo da casa. ESPN gli ...Il torneo degli USsi disputa dal 28 agosto al 10 settembre . Il torneo è il quarto Slam del circuito Atp. Si disputa a New York sui campi di Flushing Meadows . La superficie è il cemento. Gli USsi ...Meta ha annunciato oggi di aver sventato quella che viene definita "la più grande operazione di influenza segreta online al mondo", messa in campo da attori direttamente legati al governo cinese. ...

Us Open 2023, Rune subito eliminato al primo turno: risultato a sorpresa Adnkronos

La vittoria in tre set contro Corentin Moutet non ha dato solo la qualificazione al secondo turno degli US Open 2023, ma sarà sempre molto speciale per Andy Murray. Questo, infatti, è il duecentesimo ...Per Daniil Medvedev è poco più di un allenamento il primo turno con Attila Balazs, mentre Alexander Zverev vince con un triplo 6-4 su Aleksandar Vukic. Avanti la testa di serie n° 16 Cameron Norrie, ...