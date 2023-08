US Open 2023 | Bronzetti si regala la vittoria più bella | sconfitta la tds n°12 Krejcikova | è al secondo turno

(Di mercoledì 30 agosto 2023) La mette a segno Luciala sorpresa del giorno per l’Italtennis agli Us. La classe ’98 siil primo successo in carriera contro una top-20 e lo fa in palcoscenico importante, in quel di New York, dove ottiene la sua secondain uno Slam.con lo score di 6-4 7-6(3) la testa di serie numero 12 ed ex campionessa del Roland Garros, la ceca Barbora. Un match lottato, come spesso accade quando è in campo Lucia, durato più di 2 ore di gioco, e nel quale l’azzurra è stata brava ad aggiudicarsi il fondamentale tie-break delset dopo non aver concretizzato un vantaggio di 4-0 nel parziale. Ora la chance per approdare al terzodi un major per la prima volta in assoluto c’è, con ...

Andreeva vs [6] Gauff (Usa) - ore 18 sull'Ashe [4] Rybakina (Kaz) vs Tomljanovic (Aus) - ore 1 sull'Armstrong

(Adnkronos) – Jannik Sinner al secondo turno dell’US Open 2023. L’azzurro, testa di serie numero 6, al debutto batte agevolmente il tedesco Yannick Hanfmann per 6-3, 6-1, 6-1. Nessun problema per lo ...Djokovic sfida lo spagnolo Zapata Miralles, mentre il finalista 2022 Ruud sarà impegnato con il cinese Zhang. Gli US Open sono in diretta su SuperTennis, canale 212 del telecomando Sky Terza giornata ...