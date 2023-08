US Open 2023 | Andy Murray conquista la duecentesima vittoria negli Slam

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Lain tre set contro Corentin Moutet non ha dato solo la qualificazione al secondo turno degli US, ma sarà sempre molto speciale per. Questo, infatti, è il duecentesimo successo della carrieraper lo scozzese, che diventa il nono giocatore di sempre a riuscire a raggiungere questo traguardo. In testa a questa speciale classifica c’è Roger Federer con 369 vittorie, insidiato assolutamente da Novak Djokovic, fermo a 354, ma che supererà con ogni probabilità lo svizzero. Al terzo posto si trova Rafael Nadal (314) e i Big Three sono anche gli unici ad aver superato quota trecento. Infatti quarto e quinto sono i campioni americani Jimmy Connors (233) e Andre Agassi (224). Una bellaquella odierna per ...

Meta ha annunciato oggi di aver sventato quella che viene definita "la più grande operazione di influenza segreta online al mondo", messa in campo da attori direttamente legati al governo cinese. ...3 - 0 e palla al centro. Anzi, in rete. La nazionale italiana femminile di pallavolo ha battuto questa sera a Firenze con punteggio rotondo la Francia (25 - 14, 29 - 27, 25 - 13), staccando il ...NEW YORK (USA) - Tutto facile per Matteo Berrettini , che sul cemento di Flushing Meadows , sconfigge in tre set il francese Humbert. Passa al secondo turno anche Arnaldi , che dopo essersi ...

Us Open 2023, Rune subito eliminato al primo turno: risultato a sorpresa Adnkronos

Martina Trevisan si è qualificata per il secondo turno del torneo femminile degli US Open battendo la kazaka Yulia Putintseva, n.78 del ranking internazionale, per 0-6 7-6 7-6. "Sono andata oltre i mi ...Per Daniil Medvedev è poco più di un allenamento il primo turno con Attila Balazs, mentre Alexander Zverev vince con un triplo 6-4 su Aleksandar Vukic. Avanti la testa di serie n° 16 Cameron Norrie, f ...