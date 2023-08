Uomo asserragliato posta video | mi istigate al suicidio

(Di mercoledì 30 agosto 2023) L'da questa mattina rifiutando di rispondere a qualunque appello dei negoziatori, in tarda serata ha pubblicato duesu YouTube in cui accusa un maresciallo dei carabinieri e ...

L'da questa mattina rifiutando di rispondere a qualunque appello dei negoziatori, in tarda serata ha pubblicato due video su YouTube in cui accusa un maresciallo dei carabinieri e un ...Nel primo video, delle 19:45, l'ripete ininterrottamente, per centinaia di volte, di essere vittima di induzione al suicidio. Nel secondo - delle 22:03 - sostiene di non aver manifestato intenti ...L', di 55 anni, è un militare in pensione. Per convincerlo a uscire di casa, sono al lavoro i negoziatori dei carabinieri, che hanno bloccato l'intera area con l'ausilio della polizia locale. In ...

