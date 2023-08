Uomini e Donne | prime anticipazioni | nuovi tronisti e grandi ritorni Gemma e Tina scatenate!

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Presto e in particolare lunedì 11 settembre come sempre alle 14:45 su Canale 5 ricomincerà “” di Maria De Filippi. Non vedete l’ora, eh, cari fan? Sarete felici di sapere che le registrazioni sono iniziate qualche giorno fa. L’ultima finora ieri, martedì 29 agosto. Che cosa è successo dunque, tra Trono Over e Trono Classico? Scopriamolo insieme!: in studio Ida e Alessandro e Federico e Carola. Che novità ci sono? Ida Platano ed Alessandro Vicinanza, archiviate definitivamente le storie precedenti nate nell’ambito del Trono Over di ““, sono ancora felicemente insieme e si sono raccontati. L’hanno fatto anche Federico Nicotera e Carola Carpanelli del Trono Classico, che però…si sono ...