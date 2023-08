Uomini e Donne | Anticipazioni | Elio | Tina e Aurora… Scontro Di Fuoco!

Leggi su gossipnews.tv

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Continuano le registrazioni die continuano gli scontri traCipollari e il cavaliere. Anche nell’ultimissima registrazione, i due non se le sono mandate a dire. Ma non é tutto, visto che in puntata, sono giunte come ospiti, sia una ex coppia del Trono Classico, che una coppia Over. Di chi stiamo parlando? Ecco tutti i dettagli! Ecco gli ospiti della terza registrazione diPoche ore fa si è tenuta una nuova a registrazione di. La terza della stagione. Non sono mancati gli scontri, soprattutto trae il cavaliere. Prima di raccontare il motivo di questa nuova lite, diamo uno sguardo agli ospiti che sono intervenuti in studio. In trasmissione sono giunti ...