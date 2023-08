“Un’ambulanza | subito” Choc sul campo da calcio | 12enne colpito da un fulmine | è gravissimo

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Un episodio terribile ha avuto luogo nella giornata di mercoledì 30 agosto. Un ragazzo di 12 anni è statoda unmentre si trovava su unda. Si stava allenando con il resto dei compagni, quando si è scatenato il maltempo e lui è stato purtroppo centrato in pieno. La scarica elettrica gli ha attraversato il corpo davanti a tutti i presenti, che ovviamente sono rimasti scioccati davanti a quelle immagini. Il ragazzo di 12 anni è statodalprecisamente aldaCeldit di Chieti Scalo. Una volta che la scarica elettrica lo ha centrato con tutta la sua forza, il cuore dell’adolescente è andato in arresto cardiaco, come scritto dal sito Chieti Today. Sono stati allertatii ...