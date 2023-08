Ultime Notizie – Us Open 2023 | impresa Lucia Bronzetti | ultime news tennis

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 30 agosto 2023)diagli Us. Sul campo numero 13 di Flushing Meadowsha sconfitto la testa di serie numero 12 Barbora Krejcikova 6-4 7-6. “E’ la giocatrice più forte che abbia mai battuto – dice l’azzurra in conferenza stampa – e anche se nell’ultimo periodo non era in formissima è pur sempre una campionessa e bisogna batterla. Sento di aver giocato molto bene e soprattutto di aver tenuto i nervi saldi quando lei mi ha ripreso nel punteggio. In quel momento di difficoltà non ho perso quell’attitudine di stare lì e lottare e ne sono soddisfatta”. Nel secondo turnoè attesa dalla 21enne tedesca Eva Lys. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione