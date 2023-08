Ultime Notizie – US Open 2023 | Djokovic oggi al terzo turno | i risultati

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Novakvola aldel singolare maschile dell’US. Il serbo, numero 2 del ranking e del tabellone,30 agosto batte senza problemi lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles. Il 36enne fuoriclasse di Belgrado si impone in 2 ore nette di gioco per 6-4, 6-1, 6-1.ora è atteso dal derby con il connazionale Laslo Djere, testa di serie numero 32, che ha piegato il francese Hugo Gaston per 6-1, 6-2, 6-3 in 1h32?. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione