Ultime Notizie – Stupro Palermo | vittima insultata sui social | la replica della 19enne

(Di mercoledì 30 agosto 2023) “Se non avessi pubblicato quelle foto su Instagram non ti avrebbero stuprata, e poi ti hanno pure fatto il video…”. E’ uno degli insulti rivolti da un giovane su Instagram alla giovane di 19 anni stuprata da sette uomini alo scorso 7 luglio. E la ragazza ha risposto: “Mi avete fatta sentire una merda. però stavo pensando: se mi aveste davanti, mi parlereste così? Mi dispiace solo per i vostri genitori che il rispetto per le donne e l’educazione non ve l’hanno insegnata. Schifoterra che siete”. La giovane da ieri sera si trova in una comunità protetta, fuori dalla Sicilia per salvaguardare la sua incolumità. La madregiovane è morta anni fa per una malattia. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

