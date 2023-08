Ultime Notizie Roma del 30-08-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 agosto 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno nuovamente nel arrivano dall’estero in apertura di giornale e poi si vede che l’incidente aereo su cui sono morti prigogine altri 9 dirigenti della Wagner già stato provocato in modo deliberato lo metto il portavoce del Cremlino per scopi tanti risultati inchiesta inquirenti stanno considerando diverse possibilità inclusa quella di un’atrocità deliberata fermato escludendo la possibilità di allargare l’inchiesta in mano il comitato investigativo ad acquirenti stranieri torniamo in Italia stupro di Caivano siamo stati minacciati non possiamo uscire di casa così la mamma di una delle due ragazzine violentate al Parco Verde tramite il suo legale voglio parlare personalmente con la premier meloni senza internet senza politicanti per raccontare le mie paure ha detto la donna serve una ...