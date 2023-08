Ultime Notizie Roma del 30-08-2023 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 agosto 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio da manovra gli sbarchi momento nellesettimane dai rapporti solidi e le buone relazioni con gli Stati Uniti nella sua prima intervista da rientro dalle ferie lasciata al Sole 24 Ore la presidente del consiglio Giorgia Meloni parla di politica interna e internazionale con la prossima non ricoverano non procederà tagli ma una gestione migliore delle risorse ha spiegato in consiglio dei ministri non ho parlato di risparmi ma mi organizzo delle risorse voltiamo pagina dovete andare via subito adesso il momento il governatore Ron desantis ha invitato i residenti a lasciare le proprie case in vista dell’arrivo sulle coste della Florida del uragano Italia che ha guadagnato potenza fino a raggiungere la categoria 4 su una scala da 1 a 5 prima di toccare ...