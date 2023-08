Ultime Notizie Roma del 30-08-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 agosto 2023)dailynews radiogiornale dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio arriva il nuovo sistema in forma per l’inclusione sociale e lavorativa la piattaforma per l’incrocio tra domanda è offerta di formazione lavoro attiva dal primo settembre a presentarla questa mattina il Ministero del Lavoro e delle politiche con la ministra calderone in mattinata davanti al giudice del Tribunale del riesame di Palermo prevista l’udienza su l’istanza di scarcerazione di uno dei 7 giovani arrestati a metà agosto con l’accusa di stupro di gruppo nei confronti di una ragazza di 19 anni nella notte tra il 6 e 7 luglio scorso in un cantiere abbandonato accanto al Foro Italico nel centro di Palermo tra una settimana dal 8 settembre in programma l’udienza delle per un altro indagato il furto dello scooter al fratello della dodicenne vittima insieme alla cuginetta di 10 anni ...