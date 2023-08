Ultime Notizie Roma del 30-08-2023 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 agosto 2023)dailynews radiogiornale Akron Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale dalla manovra gli sbarchi momento nellesettimane dai rapporti solidi e le buone relazioni con gli Stati Uniti nella sua prima intervista da rientro dalle ferie rilasciata Al Sole 24 Ore la presidente consiglio Giorgia Meloni parla di politica interna e internazionale esplosioni sono state udite questa mattina nel centro Don lo riporta rdc Ucraina che ci Che canali telegram locali l’attacco combinato su larga scala di oggi della Russia con missili Cruise e droni Shire su Kiev è un attacco Indiscutibilmente deliberato contro la popolazione civile il consigliere presidenziale ucraino Michael podolic seconda i consiglieri eletti si tratta di una vendetta per i crescenti incidenti che avvengono in Russia per i fallimenti in prima linea per odio.et ...