Ultime Notizie Roma del 30-08-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 agosto 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la guerra in Ucraina in apertura esplosioni nella notte nella capitale nella città meridionale Ucraina di destra ci sarebbero morti e feriti per le autorità ucraine del peggior attacco dalla primavera pioggia di droni sulla Russia chiusi gli aeroporti moscoviti di domodedovo Novo Escher meglio gli Stati Uniti annunciano un nuovo pacchetto di aiuti militari e lo Intanto è previsto per lunedì 4 settembre a soci l’incontro tra Putin e sul tavolo d’accordo sul grano non ti placano le polemiche per le parole del Papa sulla Grande Russia dopo che chi è Scusate Pontefici di propaganda imperialista Ti è arrivato il plauso del Cremlino in Gabon gruppo di una decina di soldati annunciato con un comunicato stampa letto sul Canal ospedale di Buon 24 l’annullamento delle lezioni lo ...