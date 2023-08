Ultime Notizie Roma del 30-08-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 agosto 2023)dailynews radiogiornale mercoledì 30 agosto Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio fermiamo di spacciatori camorristi di stupratori del Parco Verde le bambine vanno amate non stuprate ricostruiamo il Parco Verde per fermare la violenza pene severe sono alcuni dei cartelli impugnati da quanti con don Maurizio patriciello in testa hanno sfilato per le strade di Caivano dopo la violenza sessuale subita da due cuginetti di 10-12 anni non edificio abbandonato nel Parco Verde della città dell’hinterland napoletano definito l’inferno in terra dal governatore della Campania Vincenzo De Luca la manifestazione indetta dai comitati cittadini è partita dalla parrocchia di San Paolo Apostolo e ha proseguito fino al luogo teatro degli abusi per i quali sono sospettati due ragazzi maggiorenni coinvolto anche un gruppo di minorenni il cui numero non ...