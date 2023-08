Ultime Notizie – percorso | in tv e streaming

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Quinta tappa oggi, mercoledì 30 agosto, per la Vuelta di Spagna 2023. Si tratta di 186,2 i chilometri, da Morella a Burriana con 2.400 metri di dislivello. Molto mossa soprattutto la prima parte, una sola la salita di seconda categoria a Collado de la Ibola (11,4 km al 3,9%) a 53 chilometri dall’arrivo. L’orario di partenza è previsto per le 12.50, quello di arrivo intorno alle 17.30. La gara sarà trasmessa in diretta tv da Eurosport 1 HD dalle 14.30, insu Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalla stessa ora. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione